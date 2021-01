Usa, Borghi: "Capisco frustrazione, ma invadere Senato è sciocchezza pericolosa" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Capisco la frustrazione di molti ma pensare di cambiare i risultati di un'elezione con una manifestazione di piazza o invadendo il Senato è una sciocchezza pericolosa: si presta a strumentalizzazioni e se funzionasse legittimerebbe chiunque a farlo". Lo dice Claudio Borghi, deputato della Lega all'AdnKronos, commentando i fatti di Washington. "La democrazia - sottolinea l'economista leghista - è un bene preziosissimo. In democrazia i presidenti vengono scelti dai cittadini con il voto. La democrazia stessa prevede modalità di controllo del voto e sedi di giudizio di eventuali irregolarità. Una volta certificati i risultati questi sono validi". "Lo Stato si rimette in piedi con serietà e verità: non si risponde all'informazione distorta dei media con bugie o ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "ladi molti ma pensare di cambiare i risultati di un'elezione con una manifestazione di piazza o invadendo ilè una: si presta a strumentalizzazioni e se funzionasse legittimerebbe chiunque a farlo". Lo dice Claudio, deputato della Lega all'AdnKronos, commentando i fatti di Washington. "La democrazia - sottolinea l'economista leghista - è un bene preziosissimo. In democrazia i presidenti vengono scelti dai cittadini con il voto. La democrazia stessa prevede modalità di controllo del voto e sedi di giudizio di eventuali irregolarità. Una volta certificati i risultati questi sono validi". "Lo Stato si rimette in piedi con serietà e verità: non si risponde all'informazione distorta dei media con bugie o ...

