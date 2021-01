Una reazione avversa dopo l' iniezione

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Redazione Infermiere colpito da paralisi facciale: si tratta di sindrome di Bell In piena campagna vaccinale, per di più di un vaccino contro il Covid arrivato in tempi record, ognianomala alla somministrazione del farmaco viene seguita più che mai con grande attenzione. Gli effetti collaterali dell'antidoto di AstraZeneca sono stati finora modesti, come previsto dall'attenta sperimentazione, che non ha saltato alcun passaggio. I riflettori si sono accesi in particolare su un caso che si è registrato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove un operatore sanitario a poche ore dall'inoculazione del vaccino ha manifestato una disfunzione del nervo che regola i muscoli facciali, meglio nota come paralisi di Bell. Nulla di grave, ma comunque unada tenere presente. La Asl di Avezzano-Sulmona ...