Tornare in forma con il nuovo anno | peeling | criolipolisi | carbossiterapia e MC1

Velvet Mag ha l'onore di ospitare il Prof. Giulio Basoccu (affermato chirurgo plastico che vanta migliaia di interventi estetici e la fiducia di numerose personalità politiche e pubbliche) per una rubrica speciale. Questo mese si parlerà dei trattamenti per viso e corpo consigliati dopo le feste, compresi gli interventi chirurgici migliori da fare in questo periodo. Dopo le feste è tempo di Tornare a prenderci cura di noi stessi: giornate trascorse a lungo dentro le mura domestiche, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, hanno messo a dura prova chiunque e il cibo per molti è stata la sola ed unica consolazione. Passato il periodo natalizio però, è tempo di ripensare alle nostre abitudini e prepararci con calma all'inizio di una nuova fase. Tra i trattamenti corpo da fare, segnalo senza dubbio la criolipolisi che, grazie ad una ...

