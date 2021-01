Stefano De Martino: per lui un 2021 spettacolare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Stefano De Martino è pronto a tornare in prima serata, in conduzione con Stasera tutto è possibile. Ci torna più maturo, orgoglioso di se stesso e con due angeli al suo fianco… Quest’anno, sul bancone di Stasera tutto e? possibile, Stefano De Martino ha sistemato una statuina a lui molto cara: “Raffigura Maradona con la maglia numero dieci del Napoli. E’ un modo per omaggiare e sentire al Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021)Deè pronto a tornare in prima serata, in conduzione con Stasera tutto è possibile. Ci torna più maturo, orgoglioso di se stesso e con due angeli al suo fianco… Quest’anno, sul bancone di Stasera tutto e? possibile,Deha sistemato una statuina a lui molto cara: “Raffigura Maradona con la maglia numero dieci del Napoli. E’ un modo per omaggiare e sentire al Articolo completo: dal blog SoloDonna

elena17575 : @Adriana02920865 ma c'è sempre Rai play..non me ne frego..guarderò quando sara Stefano de Martino !!! @Adriana02920865 - MindfulnessZen2 : Fatevi sotto: Stefano De Martino scapolo convinto: 'Ora sono felice. E il matrimonio con Belen...' - AnnamariaTortor : Stefano De Martino: “Sono felicemente scapolo. Ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento” -… - Giornaleditalia : Belen Rodriguez, Stefano De Martino rivelazione clamorosa: 'Matrimonio non è fallito, era una situazione...' - __francesco_0 : ECCO I VIP PIÙ AMATI DA VOI CHE SI AGGIUNGONO AGLI ALTRI! MA NON È FINITA QUI?? ANDREAS MULLER LAURA CHIATTI VLADIM… -