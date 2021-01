Scuola, a Roma oggi niente Dad per sciopero. Prof e studenti: 'No al rientro, è insicuro' (Di giovedì 7 gennaio 2021) oggi niente lezioni online nei licei di Roma , Prof e studenti contro il rientro in presenza al 50% senza le necessarie norme di sicurezza protestano e dunque i computer e i tablet dei ragazzi ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021)lezioni online nei licei dicontro ilin presenza al 50% senza le necessarie norme di sicurezza protestano e dunque i computer e i tablet dei ragazzi ...

Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole»

«Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20 mila casi al giorno, non ha senso».

