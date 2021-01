SanPa | la docuserie Netflix sulle luci e le ombre di San Patrignano | come è oggi la comunità

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Da alcuni giorni è arrivata su, laideata da Gianluca Neri già diventata uno dei titoli più visti e perfino in grado di appannare il kolossal Bridgerton. E’ la serie più discussa del momento e non mancano le critiche e polemiche, con differenti voci, dalladi Sanche ha definito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.