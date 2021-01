Provveditore Lazio | mai detto che riaprire è un rischio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Rocco Pinneri, smentisce di averche tornare in presenza sia unche non ci si sia preoccupati di gestire. “Sarebbe ingeneroso nei confronti del grande lavoro svolto dalle scuole, dal sistema sanitario e quello del trasporto- dichiara in una nota pubblicata sul sito dell’Usr- Abbiamo riorganizzato gli orari proprio per far si’ che gli studenti delle superiori arrivino a scuola viaggiando su mezzi sicuri. E arrivati a scuola troveranno le condizioni – distanza e mascherine – che da settembre stanno garantendo la sicurezza degli studenti piu’ piccini”. “Chi non puo’ uscire di casa per condizioni mediche, potra’ continuare ad avvalersi della didattica a distanza- continua il direttore dell’Usr- che sta funzionando. Le scuole e i docenti hanno fanno un gran lavoro sulla didattica digitale ...