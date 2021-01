Primo giorno di scuola in Toscana, Nardini: vicini ai bambini, in pieno rispetto delle regole (Di giovedì 7 gennaio 2021) Primo giorno di rientro in presenza dopo il lockdown natalizio per gli iscritti alla scuola dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di Primo grado anche in Toscana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021)di rientro in presenza dopo il lockdown natalizio per gli iscritti alladell'infanzia,primarie esecondarie digrado anche in. L'articolo .

di rientro in presenza dopo il lockdown natalizio per gli iscritti alladell'infanzia,primarie esecondarie digrado anche in. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno Genova, com’è andato il (secondo) primo giorno di scuola Il Secolo XIX Dakar Classic: la Squadra Corse Angelo Caffi vede la top 10

Dakar Classic: decimo posto di tappa a Riyadh per la Squadra Corse Angelo Caffi, la top ten generale è sempre più vicina Prosegue l’avventura saudita della Squadra Corse Angelo Caffi impegnata in ...

Elementari e medie ritornano in classe, 34mila alunni pavesi sui banchi

Alle superiori le lezioni in presenza potranno ricominciare soltanto da lunedì 11.Gli istituti accoglieranno il 50% degli studenti a turno. Prosegue la “Dad” ...

