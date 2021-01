Pisa Lodevoli le iniziative della Caritas Oratoio Riglione | ecco come contribuire

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Lapermette a tutta la nostra comunità cristiana di mettersi accanto a persone e famiglie del nostro territorio che si trovano in difficoltà”. È quanto si legge in un post su facebook. Un Centro di Ascolto, costituito da alcuni nostri volontari e collegato alladiocesana, aperto il mercoledì adalle ore 15 00 alle ore 17 00, è lo strumento per ascoltare i bisogni e per trovare delle risposte alle più urgenti necessità. Attualmente ogni mese vengono consegnati una ventina di pacchi alimentari grazie alla generosità di molte persone e di molti fedeli. Per chi desiderail conto bancario: IT95Z0503414051000000002664.