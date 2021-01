Non perdonerò mai a Gattuso di aver reso Fabián un calciatore banale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quando, nel pezzo successivo a Cagliari – Napoli, ho scritto “il temutissimo Spezia”, non solo speravo di sbagliarmi, ma, è chiaro, ho nascosto dietro il nome Spezia, quello del Napoli. Sono gli azzurri quelli che temevo, e temo, di più. La maniera in cui la nostra squadra realizza l’autolesionismo è la migliore che si sia mai verificata in un campo di calcio. Addirittura la Treccani pare voglia aggiungere alla definizione di autolesionismo: – « atteggiamento o comportamento, più o meno deliberato o consapevole, che finisce col danneggiare fortemente chi lo assume, o che costituisce comunque una rinuncia alla difesa dei proprî interessi» – una ulteriore specifica, la seguente: «Comportamento generalmente assunto da una società sportiva che ha come sede il capoluogo della regione Campania, meglio conosciuta come SSC Napoli». Le prime due cose che ho pensato durante e dopo la partita, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quando, nel pezzo successivo a Cagliari – Napoli, ho scritto “il temutissimo Spezia”, non solo speravo di sbagliarmi, ma, è chiaro, ho nascosto dietro il nome Spezia, quello del Napoli. Sono gli azzurri quelli che temevo, e temo, di più. La maniera in cui la nostra squadra realizza l’autolesionismo è la migliore che si sia mai verificata in un campo di calcio. Addirittura la Treccani pare voglia aggiungere alla definizione di autolesionismo: – « atteggiamento o comportamento, più o meno deliberato o consapevole, che finisce col danneggiare fortemente chi lo assume, o che costituisce comunque una rinuncia alla difesa dei proprî interessi» – una ulteriore specifica, la seguente: «Comportamento generalmente assunto da una società sportiva che ha come sede il capoluogo della regione Campania, meglio conosciuta come SSC Napoli». Le prime due cose che ho pensato durante e dopo la partita, ...

