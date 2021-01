Nocera Inferiore | annunciata l’apertura del cantiere per la rete fognaria in centro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Con apposita Ordinanza il comandante della Polizia Locale Carmine Bucciero ha disciplinato, per quanto di sua competenza, la cantierizzazione delle strade cittadine interessate dall’ intervento strutturazione dell’ impianto fognario urbano. Il provvedimento in vigore dall’ 11 Gennaio all’ 11 Febbraio, interesserà via Matteotti, via Citarella e via Fucilari. I lavori saranno eseguiti dalle ore 8.00 alle 18.00. Nello specifico, in Via Matteotti sarà apposto il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata, sarà consentito il solo transito a passo d’ uomo delle autovetture in uso ai residenti. In via Citarella dal civico n. 2 al civico n. 17 sarà istituito il doppio senso di circolazione. In via Fucilari dal civico n. 150 fino all’incrocio con via Atzori sarà altresì ...