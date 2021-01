No, la bandiera degli Stati Uniti del 1776 non sta «attualmente sventolando» sopra la Casa Bianca (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 5 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una bandiera degli Stati Uniti d’America sventolare sopra la Casa Bianca, residenza e sede del Presidente statunitense. Lo scatto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La bandiera del 1776 sta attualmente sventolando in cima alla Casa Bianca a Washington, DC. È il segnale di RIVOLUZIONE del nostro Presidente! “i fact checker’ non vogliono che si pubblichi…”». Il riferimento è alla bandiera a 13 stelle, la prima bandiera ufficiale degli Stati Uniti scelta nel ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 5 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra unad’America sventolarela, residenza e sede del Presidente statunitense. Lo scatto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ladelstain cima allaa Washington, DC. È il segnale di RIVOLUZIONE del nostro Presidente! “i fact checker’ non vogliono che si pubblichi…”». Il riferimento è allaa 13 stelle, la primaufficialescelta nel ...

