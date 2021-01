Nettuno, baby ladre Rom in azione sul Cotral: l’autista le mette in fuga e recupera la refurtiva (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hanno avvicinato un’anziana e le hanno rubato il portafogli. E’ successo questa mattina a Nettuno, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dove due giovanissime ladre rom sono entrate in azione. Le due ladruncole minorenni hanno scelto la loro “vittima” alla fermata dell’autobus e, dopo essersi avvicinate senza dare nell’occhio, hanno aspettato il momento opportuno. Mentre l’anziana stava salendo sull’autobus, le due ladre le hanno infilato le mani nella borsetta. Fortunatamente, l’autista del Cotral si è accorto di quanto stava accadendo. L’uomo è uscito dalla sua postazione ed è riuscito a recuperare il portafogli e a restituirlo alla donna, mentre le due baby ladre, ormai scoperte, si sono date alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hanno avvicinato un’anziana e le hanno rubato il portafogli. E’ successo questa mattina a, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dove due giovanissimerom sono entrate in. Le due ladruncole minorenni hanno scelto la loro “vittima” alla fermata dell’autobus e, dopo essersi avvicinate senza dare nell’occhio, hanno aspettato il momento opportuno. Mentre l’anziana stava salendo sull’autobus, le duele hanno infilato le mani nella borsetta. Fortunatamente,delsi è accorto di quanto stava accadendo. L’uomo è uscito dalla sua posted è riuscito are il portafogli e a restituirlo alla donna, mentre le due, ormai scoperte, si sono date alla ...

Nettuno, baby ladre Rom in azione sul Cotral: l'autista le mette in fuga e recupera la refurtiva

