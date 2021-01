Napoli | la polemica corre sul web E Insigne fa mea culpa

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il day after delè complicato. La sconfitta subita dallo Spezia non solo brucia la clamorosa possibilità di avvicinarsi alla vetta, ma inserisce vecchi dubbi nella mente sulle risorse reali di ...

No, non è carbone: è proprio una bella mazzata in testa quella che la Befana ha portato ai tifosi del Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona sembrava ci fosse una bella atmosfera ...Chi fa il test e chi riscontra la positività deve fare la comunicazione, quella che fa la società è un di più. Inoltre, Ciciliano, ha aggiunto: 'Il virus è nuovo ma in realtà fa parte della famiglia g ...