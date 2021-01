Mercato Milan – All. Tolosa: “Kone? Non lo lasceremo partire” (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Mercato Milan - Patrice Garande, tecnico del Tolosa, ha parlato così in conferenza stampa di Kouadio Kone, centrocampista nel mirino del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Patrice Garande, tecnico del, ha parlato così in conferenza stampa di Kouadio, centrocampista nel mirino delPianeta

SkySport : MERCATO Milan, si continua a trattare Simakan da Strasburgo. Pronto rilancio: 15 milioni+3 di bonus, i francesi ne… - capuanogio : Di Caro sulla #gds: c'è una regola non scritta nel calcio, mai dare per morta la #Juventus. Il #Milan perde ma ha p… - pisto_gol : Quelli che sono nel calcio sanno che tra gli artefici del primato in campionato del Milan c’è Frederic Massara, DS… - AntoZem84 : Ma basta parlare di scudetto... Basta vi prego... Non facciamo mercato, solo giocatori del 1999, 2000 pagati 4/5mil… - OfficialDuivel : Vi spiego come avviene il mercato del Milan: quando penso che un giocatore non possa arrivare quello è già del Mila… -