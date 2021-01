Mann, via al restauro del mosaico di Alessandro Magno. Giulierini: Operazione grandiosa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quella battaglia, il 5 novembre 333 a.C., è il simbolo dell’inizio di un’era, quella delle conquiste di Alessandro Magno. E quel mosaico, forse più di altri capolavori lì custoditi, è a buon diritto il simbolo del Museo archeologico di Napoli, se non altro per essere uno dei suoi tesori più conosciuti. Ora il mosaico della battaglia di Isso, quella nell’Anatolia meridionale che segnò la sconfitta dei persiani di cui era re Dario III, un manufatto di 582 centimetri per 3131 centimetri datato 100 a.C., trovato il 24 ottobre 1831 durante gli scavi della domus del Fauno nella Regio VI di Pompei, sarà restaurato e sotto gli occhi di tutti. Il Mann infatti si prenderà cura del milione e mezzo di tessere di 4 colori (bianco, giallo, rosso e blu/nero) disposte in opus vermiculatum, cioè in maniera asimmetrica, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quella battaglia, il 5 novembre 333 a.C., è il simbolo dell’inizio di un’era, quella delle conquiste di. E quel, forse più di altri capolavori lì custoditi, è a buon diritto il simbolo del Museo archeologico di Napoli, se non altro per essere uno dei suoi tesori più conosciuti. Ora ildella battaglia di Isso, quella nell’Anatolia meridionale che segnò la sconfitta dei persiani di cui era re Dario III, un manufatto di 582 centimetri per 3131 centimetri datato 100 a.C., trovato il 24 ottobre 1831 durante gli scavi della domus del Fauno nella Regio VI di Pompei, sarà restaurato e sotto gli occhi di tutti. Ilinfatti si prenderà cura del milione e mezzo di tessere di 4 colori (bianco, giallo, rosso e blu/nero) disposte in opus vermiculatum, cioè in maniera asimmetrica, ...

Quella battaglia, il 5 novembre 333 a.C., è il simbolo dell'inizio di un'era, quella delle conquiste di Alessandro Magno. E quel mosaico, forse più di altri capolavori lì custoditi, è a buon diritto i ...

