Lo Stato italiano deve giocare la partita Stellantis Parla Benaglia Fim-Cisl

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto con un’operazione industriale di peso, di quelle che non capitano tutti i giorni e che muovono decimi di Pil: la fusione tra Fca e Psa, messa in cantiere un anno fa e ora, con il via libera delle assemblee degli azionisti, diventata realtà. Oltre 4,4 miliardi e mezzo di sinergie, dieci marchi tra quelli francesi e dell’ex Fiat e una testa per metà italiana (la presidenza, John Elkann) e metà francese (il ceo, Carlos Tavares, numero uno di Psa). Anche sul fronte dell’azionariato ci sono due trazioni in: una degli Agnelli, che con la cassaforte di famiglia Exor saranno primi soci al 14,4% e una francese, composta dal blocco Psa-francese (7,2% il primo, 6,2% il secondo ma con la possibilità di salire del 2,5%). Lo, invece, è assente. Ma per Roberto ...