LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: prosegue il duello Al-Attiyah Peterhansel, tra le moto in testa Cornejo Florimo (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.44 moto – Sembra aver preso il largo il cileno Cornejo Florimo: l’atleta della Monster Energy Honda ha oltre 4? di margine sull’argentino Benavides. In rimonta Xavier De Soultrait, mentre non è partito bene Barreda. 7.38 QUAD – Sempre Cavigliasso davanti, vantaggio dopo tre intermedi di 44” sul connazionale argentino Andujar. 7.33 AUTO – prosegue la sfida tra Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini): al secondo intermedio è il francese davanti di circa un minuto. 7.24 QUAD – Un argentino al comando dopo i primi intertempi: si tratta di Cavigliasso. 7.21 moto – Al primo intermedio tra le moto troviamo in testa l’argentino Benavides. 7.15 È ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.44– Sembra aver preso il largo il cileno: l’atleta della Monster Energy Honda ha oltre 4? di margine sull’argentino Benavides. In rimonta Xavier De Soultrait, mentre non è partito bene Barreda. 7.38 QUAD – Sempre Cavigliasso davanti, vantaggio dopo tre intermedi di 44” sul connazionale argentino Andujar. 7.33 AUTO –la sfida tra Nasser Al-(Toyota) e Stéphane(Mini): al secondo intermedio è il francese davanti di circa un minuto. 7.24 QUAD – Un argentino al comando dopo i primi intertempi: si tratta di Cavigliasso. 7.21– Al primo intermedio tra letroviamo inl’argentino Benavides. 7.15 È ...

infoitsport : LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah vince ancora, ma Peterhansel lo tallona. Colpo di Barreda tra… - dakarbot : RT @Speedliveit: #Dakar – Decimo posto di tappa a Riyadh per la Squadra Corse Angelo Caffi - Speedliveit : #Dakar – Decimo posto di tappa a Riyadh per la Squadra Corse Angelo Caffi - Speedliveit : #Dakar2021 – DECIMO POSTO DI TAPPA A RIYADH PER LA SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 quarta tappa in DIRETTA: Joan Barreda vince tra le moto duello Lategan e Al-Attiyah tra le auto - #Dakar #… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dakar LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: Joan Barreda all'attacco tra le moto, duello Al-Attiyah Peterhansel tra le auto OA Sport Indian rider Santosh flown to hospital after Dakar crash

Indian motor cycle rider CS Santosh was flown to hospital in Riyadh after a big crash during Wednesday's fourth stage of the Dakar Rally in Saudi Arabia. The Hero team said the 37-year-old appeared to ...

LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: Joan Barreda all’attacco tra le moto, duello Al-Attiyah Peterhansel tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli orari di partenza e il programma della quinta tappa - Le classifiche aggiornate Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2 ...

Indian motor cycle rider CS Santosh was flown to hospital in Riyadh after a big crash during Wednesday's fourth stage of the Dakar Rally in Saudi Arabia. The Hero team said the 37-year-old appeared to ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli orari di partenza e il programma della quinta tappa - Le classifiche aggiornate Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2 ...