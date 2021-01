L’America e la linea sottile che separa il sogno dall’incubo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era da tempo che negli Stati Uniti non si vedevano scene come quelle delle scorse ore a Washington, quando in una sorta di tentato colpo di stato un manipolo di migliaia di violenti aficionados del presidente uscente Donald Trump ha occupato il Congresso portandosi dietro armi, parrucche e cartelli complottisti e costringendo alla fuga i parlamentari. L’ultima volta era successo un paio di secoli fa, quando le truppe britanniche diedero alle fiamme l’edificio, la residenza presidenziale e altri monumenti. Erano altri tempi, quelli della violenta guerra anglo-americana e di uno scontro che aveva dunque natura bellica e internazionale. Questa volta invece la violenza è arrivata dagli Stati Uniti, dai suoi stessi cittadini, una prima volta che potrebbe far pensare a un evento isolato e straordinario. E invece si è trattato di un episodio che, seppur estremo, va ricondotto all’ordinarietà ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era da tempo che negli Stati Uniti non si vedevano scene come quelle delle scorse ore a Washington, quando in una sorta di tentato colpo di stato un manipolo di migliaia di violenti aficionados del presidente uscente Donald Trump ha occupato il Congresso portandosi dietro armi, parrucche e cartelli complottisti e costringendo alla fuga i parlamentari. L’ultima volta era successo un paio di secoli fa, quando le truppe britanniche diedero alle fiamme l’edificio, la residenza presidenziale e altri monumenti. Erano altri tempi, quelli della violenta guerra anglo-americana e di uno scontro che aveva dunque natura bellica e internazionale. Questa volta invece la violenza è arrivata dagli Stati Uniti, dai suoi stessi cittadini, una prima volta che potrebbe far pensare a un evento isolato e straordinario. E invece si è trattato di un episodio che, seppur estremo, va ricondotto all’ordinarietà ...

