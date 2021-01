La videolettera di Riccardo Bocca | l’errore di San Patrignano | che non fa i conti col suo passato controverso

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ladi: 7 gennaio 2021 Carissimi vertici di San, vi invio questaperché all’improvviso i riflettori si sono accesi sulla vostra comunità, dopo l’uscita e il successo della docuserie “Sanpa” sulla piattaforma televisiva Netflix. O meglio: questo documentario ha illuminato ciò che era la comunità di Sanquando la guidava il suo fondatore, Vincenzo Muccioli, e ha scandagliato in particolare la relazione tra le vite tante – tantissime – vite di giovani tossicodipendenti salvate e i metodi violenti – a volte molto violenti – utilizzati per gestire questi ragazzi. Un’opera televisiva di grande impatto e ampiezza, dove l’obiettivo principale non è stato tanto quello di giudicare quanto piuttosto quello di comprendere, ...