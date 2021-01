Il Milan ricorda Astori nel giorno del compleanno: “Ciao Davide, ci manchi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Davide Astori, nato il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco (BG), avrebbe compiuto oggi 34 anni. Era cresciuto nel Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS -, nato il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco (BG), avrebbe compiuto oggi 34 anni. Era cresciuto nelPianeta

PianetaMilan : Il @acmilan ricorda #Astori nel giorno del compleanno: 'Ciao Davide, ci manchi' - #TBT #Amarcord #OnThisDay #HBD… - vinx1909 : @RobertoSavino10 La Juventus è questo ... Inoltre a me il gol del Milan, per come è nato mi ricorda il più blasonat… - milan_corner : RT @EmanueleBottoni: 2-hai vinto, non stravinto, una gara contro un avversario falcidiato dalle assenze con giocate individuali. Taci e ric… - marcovarini : Qualcuno ricorda Milan-Juve 3-1 del 2005? Capello quello sera dopo il ko disse “Stasera ho capito che vinceremo il… - vincenzo81dileo : Ci hai messo un attimo a farti rinnegare da noi. Coglione. Non comandi nemmeno a casa tua. Ricorda che se qualcuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ricorda Il Milan ricorda Astori nel giorno del compleanno: “Ciao Davide, ci manchi” Pianeta Milan Blog: G.L. Muscas: E se la prossima fosse una partita di EL?

Blog Calciomercato.com: 7 marzo – le feste sono terminate poiché l’Epifania tutte le feste si è portata via; ieri 6 gennaio non è stata una piacevole ...

Carlo Nesti: “La trasformazione tattica di Chiesa”

Questo è il diario dei miei "pensieri", in formato "NES-tweet", o in formato più esteso, a partire dal settembre 2020, fino ad oggi, in ordine inverso. 7-1-2021 Carlo Nesti: “ ...

Blog Calciomercato.com: 7 marzo – le feste sono terminate poiché l’Epifania tutte le feste si è portata via; ieri 6 gennaio non è stata una piacevole ...Questo è il diario dei miei "pensieri", in formato "NES-tweet", o in formato più esteso, a partire dal settembre 2020, fino ad oggi, in ordine inverso. 7-1-2021 Carlo Nesti: “ ...