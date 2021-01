Governo: Salvini, ‘esecutivo centrodestra con chi vuole correre, Conte bloccato tutto’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo pronti domani mattina a un Governo a guida centrodestra che possa raccogliere la disponibilità di chi condivide la nostra idea di Paese, un Paese che corre e costruisce”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. Se l’esecutivo dura “va chiesto a Conte, Di Maio e Zingaretti. Io mi auguro di no. Questo Governo è bloccato su tutto perché Pd e Cinquestelle, Renzi e Conte litigano su tutto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo pronti domani mattina a una guidache possa raccogliere la disponibilità di chi condivide la nostra idea di Paese, un Paese che corre e costruisce”. Lo dice Matteoa Dritto e Rovescio su Rete4. Se l’esecutivo dura “va chiesto a, Di Maio e Zingaretti. Io mi auguro di no. Questosu tutto perché Pd e Cinquestelle, Renzi elitigano su tutto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : GOVERNO: SALVINI, PRONTI A TORNARE IN PIAZZA - ULTIMA ORA - matteosalvinimi : #Salvini: Occorre programmazione e visione a lungo termine. Non è accettabile l'improvvisazione del governo. Le chi… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi nelle prov autonome di Trento e Bolzano i ragazzi sono tornati in classe, trasporto pubblico locale… - Paolo65497103 : RT @Paolo65497103: Non esiste Salvini e Meloni sono dei venduti. Da considerare che la attuale situazione e' dovuta al venduto Salvini, se… - Antonie62537279 : RT @clubuds: @carlaruocco1 l'Italia sta sprofondando in una povertà assoluta. I ristori i commercianti i bar non ricevono i fondi dal gover… -