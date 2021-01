Governo, Renzi ancora all'attacco: 'Conte sfida Iv e vuole contare i voti responsabili al Senato? E' un suo diritto' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua il duello a distanza tra il premier e il leader di Iv sul terreno del Recovery plan . 'Se le nostre idee ti fanno schifo amici come prima. Ora la palla è nel campo di Conte . Lui ha detto '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua il duello a distanza tra il premier e il leader di Iv sul terreno del Recovery plan . 'Se le nostre idee ti fanno schifo amici come prima. Ora la palla è nel campo di. Lui ha detto '...

petergomezblog : Crisi di governo, Grillo pubblica un estratto del discorso di Cicerone al senato per sventare la congiura di Catili… - CarloCalenda : Uno dei più bei ricordi del Governo Renzi è Matteo che attacca le dichiarazioni di Putin contro democrazia e LGBT d… - borghi_claudio : @marinodellupo @caterina_betti Renzi al governo è cascato come una pera alla prima richiesta UE (il bail in) perchè… - marcelloorizi : RT @CarloCalenda: Uno dei più bei ricordi del Governo Renzi è Matteo che attacca le dichiarazioni di Putin contro democrazia e LGBT davanti… - mariagrazialeg2 : RT @ErmannoKilgore: Petizione · Difendiamo Conte dalla mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia e dai continui attacchi al · -