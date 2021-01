Gessica Notaro dall’inferno alla luce: “L’oceano celeste” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gessica Notaro tramite il suo profilo Instagram pubblica uno scatto molto particolare, con una speciale dedica ad una persona speciale. Gessica Notaro è una famosissima modella, cantante e Ballerina. Nel mondo dello spettacolo ha cominciato a farsi strada da giovanissima ma a renderla “famosa” fu ben altro. Nel 2007 Edson Tavares, ai tempi suo compagno, la aggredì gettandole dell’acido in faccia. La sua non è stata un infanzia facile. Il padre le venne portato via da una grave malattia ed uno dei suoi fratelli si tolse la vita. A soli 17 anni partecipa a Miss Italia, in qualità di Miss Romagna. Non vincerà il concorso ma a seguito di questo verrà notata e lanciata nel mondo della televisione. Dopo qualche esperienza televisiva, tra cui Ciao Darwin, decide di lasciare lo spettacolo per dedicarsi ... Leggi su kronic (Di giovedì 7 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram pubblica uno scatto molto particolare, con una speciale dedica ad una persona speciale.è una famosissima modella, cantante e Ballerina. Nel mondo dello spettacolo ha cominciato a farsi strada da giovanissima ma a renderla “famosa” fu ben altro. Nel 2007 Edson Tavares, ai tempi suo compagno, la aggredì gettandole dell’acido in faccia. La sua non è stata un infanzia facile. Il padre le venne portato via da una grave malattia ed uno dei suoi fratelli si tolse la vita. A soli 17 anni partecipa a Miss Italia, in qualità di Miss Romagna. Non vincerà il concorso ma a seguito di questo verrà notata e lanciata nel mondo della televisione. Dopo qualche esperienza televisiva, tra cui Ciao Darwin, decide di lasciare lo spettacolo per dedicarsi ...

