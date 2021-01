Francia, nessuna riapertura a gennaio e frontiere con la Gran Bretagna chiuse (Di giovedì 7 gennaio 2021) Situazione molto complicata in Francia, dove le frontiere con la Gran Bretagna resteranno chiuse fino a nuovo ordine. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex nel commentare la recrudescenza della pandemia di coronavirus sul territorio transalpino: “Prendiamo molto sul serio le minacce della variante inglese e di quella sudafricana”, ha spiegato. In più, tutti i negozi resteranno chiusi: “Tutti gli esercizi che sono attualmente chiusi, lo resteranno almeno fino a fine gennaio”: niente riaperture, dunque, per bar, palestre e altri esercizi non essenziali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Situazione molto complicata in, dove lecon laresterannofino a nuovo ordine. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex nel commentare la recrudescenza della pandemia di coronavirus sul territorio transalpino: “Prendiamo molto sul serio le minacce della variante inglese e di quella sudafricana”, ha spiegato. In più, tutti i negozi resteranno chiusi: “Tutti gli esercizi che sono attualmente chiusi, lo resteranno almeno fino a fine”: niente riaperture, dunque, per bar, palestre e altri esercizi non essenziali. SportFace.

