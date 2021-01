Fognini-Vrbensky in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Antalya 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’esordio di Fabioall’Atp dilo vedrà opposto a Michael, superiore a Mert Naci Turker all’ultimo turno delle qualificazioni. L’azzurro proverà a offrire il meglio di sé, per iniziare nel migliore dei modi una stagione particolarmente delicata. La sfida andrà in scena venerdì 8 gennaio, conattualmente da definire. La copertura televisiva non sarà garantita da alcuna emittente italiana, seppur possa essere possibile seguire l’evento tramite la piattaforma‘Trt Spor 2’. Sportface.it, inoltre, seguirà il match proporrà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito. SportFace.