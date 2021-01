F1, Vettel non sta nella pelle: “Non vedo l’ora di lavorare con Aston Martin” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con l’Aston Martin Cognizant Formula One Team. C’e’ tanto da scoprire nei prossimi mesi e sono molto determinato nell’offrire il mio contributo per rendere questa squadra ancora più vincente”. Sebastian Vettel è impaziente di iniziare la sua nuova avventura in Formula 1 alla guida dell’Aston Martin (il nuovo nome della Racing Point) dopo la fine dell’esperienza in Ferrari: “Ci ritroveremo al via della prima gara prima di rendercene conto rivedendo così questo prestigioso marchio automobilistico di nuovo sul palcoscenico che gli compete. Sono orgoglioso di far parte di questa avventura”, spiega il quattro volte campione tedesco. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Nondi iniziare acon l’Cognizant Formula One Team. C’e’ tanto da scoprire nei prossimi mesi e sono molto determinato nell’offrire il mio contributo per rendere questa squadra ancora più vincente”. Sebastianè impaziente di iniziare la sua nuova avventura in Formula 1 alla guida dell’(il nuovo nome della Racing Point) dopo la fine dell’esperienza in Ferrari: “Ci ritroveremo al via della prima gara prima di rendercene conto rivedendo così questo prestigioso marchio automobilistico di nuovo sul palcoscenico che gli compete. Sono orgoglioso di far parte di questa avventura”, spiega il quattro volte campione tedesco. SportFace.

