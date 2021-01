Covid: controlli Nas in Rsa Abruzzo, contagi e irregolarità Denunciati gestori strutture (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pescara - Gravi violazioni commesse dai gestori di quattro strutture sociosanitarie e socioassistenziali, una del Pescarese, una del Teramano e due del Chietino. Le hanno accertate i Carabinieri del Nas di Pescara che, nel periodo delle festività di Natale, hanno ispezionato cinque strutture sociosanitarie e tre socioassistenziali abruzzesi in cui si erano sviluppati focolai di Covid-19. In particolare, i gestori sarebbero responsabili di aver abbandonato persone bisognose di assistenza e di aver favorito il contagio, determinando il decesso di diverse persone anziane, peraltro ospitate in numero superiore a quello consentito. In uno degli interventi è stata rilevata l'omessa comunicazione alla Asl circa casi di positività al test diagnostico per il Covid-19, che ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pescara - Gravi violazioni commesse daidi quattrosociosanitarie e socioassistenziali, una del Pescarese, una del Teramano e due del Chietino. Le hanno accertate i Carabinieri del Nas di Pescara che, nel periodo delle festività di Natale, hanno ispezionato cinquesociosanitarie e tre socioassistenziali abruzzesi in cui si erano sviluppati focolai di-19. In particolare, isarebbero responsabili di aver abbandonato persone bisognose di assistenza e di aver favorito ilo, determinando il decesso di diverse persone anziane, peraltro ospitate in numero superiore a quello consentito. In uno degli interventi è stata rilevata l'omessa comunicazione alla Asl circa casi di positività al test diagnostico per il-19, che ...

