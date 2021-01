Covid | a Bologna la prima fase di vaccinazioni sarà conclusa a febbraio

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) BOLOGNA – Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio la prima fase della campagna vaccinale anti-covid a Bologna sarà conclusa. Lo garantiscono le Aziende sanitarie del territorio, impegnate insieme al Comune e alla Conferenza socio-sanitaria metropolitana a organizzare le prime iniezioni agli operatori della sanità pubblica e nelle strutture per anziani. Per il prossimo 21 gennaio, ricorda il direttore generale dell’Ausl di Bologna, Paolo Bordon, intervenuto oggi in commissione Sanità a Palazzo D’Accursio, è prevista la fine del primo giro di vaccinazioni. Ma “siamo già a più di un terzo della campagna vaccinale e saremo in grado di finire prima”, afferma Bordon. Di conseguenza, aggiunge Francesco Saverio Violante, direttore della medicina del lavoro del Sant’Orsola, “verso la fine di gennaio e l’inizio di febbraio sarà completata anche la distribuzione delle seconde dosi. E questo ci fa ben sperare per il futuro”.