Coronavirus | troppi contagi a Colliano | scatta il lockdown

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È entrato in vigore a partire da oggi ildisposto dal primo cittadino di, il sindaco Adriano Goffredo, per contrastare l’aumento deidanel paese dell’Alto Sele. Secondo l’ultimo dato fornito dall’Asl di Salerno nella tarda serata di ieri infatti, isi attestano a quota 61. Una percentuale dida covid – 19 alta e che preoccupa l’amministrazione di Palazzo di città tanto che ieri sera il sindaco, con l’ordinanza numero 1 del 6 gennaio, ha varato ulteriori misure restrittive per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale. Così, mentre tutta Italia ritorna in zona gialla, i cittadini dell’Alto Sele residenti nel comune di ...