Cassano show: 'Milik? Juve e Inter possono'. E sul Milan... (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA - Quando c'è Cassano sulla BoboTv non mancano di certo gli argomenti, soprattutto dopo il big match di San Siro tra Milan e Juve vinto dai bianconeri per 3-1 grazie alla doppietta di Chiesa e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA - Quando c'èsulla BoboTv non mancano di certo gli argomenti, soprattutto dopo il big match di San Siro travinto dai bianconeri per 3-1 grazie alla doppietta di Chiesa e ...

forzagranata1 : ?? #CALCIO Cassano show: 'Milik? Juve e Inter possono'. E sul Milan... Come un ciclone, il talento barese sulla Bob… - CorSport : #Cassano show: '#Milik? #Juve e #Inter possono'. E sul #Milan... ?? - sportli26181512 : Cassano show: 'Milik? Juve e Inter possono'. E sul Milan...: Come un ciclone, il talento barese sulla Bobo Tv ha pa… - Mediagol : #Video #Inter, Cassano show su Bobo Tv: “Pellè il bomber per Conte? Non scherziamo!” - JuventusUn : 'Complimenti #Juve, hai preso un campione: con lui parti già 1-0!' @Cassano show, sentite cos'ha detto! LE PAROLE?… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano show Cassano show: "Milik? Juve e Inter possono". E sul Milan... Corriere dello Sport.it Cassano: «Donnarumma? 10 portieri anni luce più forti»

Antonio Cassano show sulla Bobo Tv. L'ex tra le altre di Roma e Real Madrid, è stato ospite del canale Twitch di Christian Vieri e ha parlato di alcuni campioni della Serie A e del ...

Cassano: «Donnarumma? Ci sono 10 portieri anni luce più forti. E Pogba non è un campione»

Antonio Cassano show sulla Bobo Tv. L'ex tra le altre di Roma e Real Madrid, è stato ospite del canale Twitch di Christian Vieri e ha parlato di alcuni campioni della Serie A e del ...

Antonio Cassano show sulla Bobo Tv. L'ex tra le altre di Roma e Real Madrid, è stato ospite del canale Twitch di Christian Vieri e ha parlato di alcuni campioni della Serie A e del ...Antonio Cassano show sulla Bobo Tv. L'ex tra le altre di Roma e Real Madrid, è stato ospite del canale Twitch di Christian Vieri e ha parlato di alcuni campioni della Serie A e del ...