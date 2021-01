Calciomercato Inter, Vocalelli: Pellè o Eder no, servirebbe Milik (Di giovedì 7 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - DiMarzio : #Inter, contatti con gli agenti di Eder - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, contatti con gli agenti di Eder Possibile il ritorno dallo Jiangsu #SkyCalciomercato… - PietroPecchioni : RT @Rnerazzurrait: Oggi a Radio Nerazzurra @MarcoBellinazzo sul futuro dell' #Inter: 'al momento non è stata avviata alcuna trattativa. Fac… - infoitsport : Calciomercato Juventus, non solo Quagliarella | Intreccio e sfida all'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, Eder o Pellé: ma prima le cessioni di Eriksen e Pinamonti Sport Fanpage De Paul fa tremare i fantallenatori: "Inter? Fa piacere, se arrivano offerte..." (Getty Images)

Calciomercato Inter, parla De Paul “Conte mi vuole? Fa sempre piacere essere cercati da grandi allenatori, come Conte che conosciamo tutti ma non solo. Io sono capitano dell’U ...

Dalla Francia: la Juve e le milanesi vogliono Depay

Memphis Depay, attaccante classe 1994 del Lione e della nazionale olandese, avrebbe molto mercato in Serie A: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da ...

Calciomercato Inter, parla De Paul “Conte mi vuole? Fa sempre piacere essere cercati da grandi allenatori, come Conte che conosciamo tutti ma non solo. Io sono capitano dell’U ...Memphis Depay, attaccante classe 1994 del Lione e della nazionale olandese, avrebbe molto mercato in Serie A: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da ...