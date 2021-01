Boom di richieste per gli orti pubblici: più alberi in città e nuove aree cani (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un anno di svolta in tema di verde pubblico. Così è stato definito il 2021 dall’assessore al verde del Comune di Bergamo Marzia Marchesi e da Guglielmo Baggi, responsabile del servizio verde pubblico. Nel Piano delle Opere Pubbliche 2020 sono stati preventivati oltre 4milioni di euro per il verde pubblico 2021 da suddividere tra progetti già in atto e da avviare. Grande attenzione al potenziamento arboreo in città, alla manutenzione del verde, dei giardini pubblici e delle aree cani, con la creazione anche di nuove. “Si tratta di progetti non solo dedicati all’arredo, ma al benessere che porta il verde in città, dal punto di vista della depurazione dell’aria e come equilibrante dell’ecosistema. Durante il lockdown, inoltre, abbiamo ancora di più compreso quanto siano fondamentali degli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un anno di svolta in tema di verde pubblico. Così è stato definito il 2021 dall’assessore al verde del Comune di Bergamo Marzia Marchesi e da Guglielmo Baggi, responsabile del servizio verde pubblico. Nel Piano delle Opere Pubbliche 2020 sono stati preventivati oltre 4milioni di euro per il verde pubblico 2021 da suddividere tra progetti già in atto e da avviare. Grande attenzione al potenziamento arboreo in, alla manutenzione del verde, dei giardinie delle, con la creazione anche di. “Si tratta di progetti non solo dedicati all’arredo, ma al benessere che porta il verde in, dal punto di vista della depurazione dell’aria e come equilibrante dell’ecosistema. Durante il lockdown, inoltre, abbiamo ancora di più compreso quanto siano fondamentali degli ...

fattoquotidiano : Boom di richieste e rendimenti in calo per il Btp a 15 anni collocato oggi. Con questi numeri il Mes è completament… - nicuzzo : Boom di richieste e rendimenti in calo per il Btp a 15 anni collocato oggi. Con questi numeri il Mes è completament… - IlMontanari : @carlopaolofesta ai cinesi servono mezzi di trasporto per le derrate. guarda repubblica oggi: boom di richieste per… - Giancar70336148 : RT @Nury07833353: Boom di richieste e rendimenti in calo per il Btp a 15 anni collocato oggi. Con questi numeri il Mes è completamente inut… - AnnaMar74773335 : RT @Nury07833353: Boom di richieste e rendimenti in calo per il Btp a 15 anni collocato oggi. Con questi numeri il Mes è completamente inut… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom richieste Boom di richieste e rendimenti in calo per il Btp a 15 anni collocato oggi Il Fatto Quotidiano Chiavarese, vendite boom per gli abiti comodi

I commercianti: con la pandemia le parole d’ordine sono diventate utilità, praticità e calore Chiavari – Costretti a stare a casa? Almeno comodi, con capi caldi, e magari, durante le Feste, con un toc ...

Coronavirus, nuovo boom di casi: sono 667 in Toscana (18 i decessi) e 47 nella nostra provincia

In Toscana sono 123.498 i casi di positività al Coronavirus, 667 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e ragg ...

I commercianti: con la pandemia le parole d’ordine sono diventate utilità, praticità e calore Chiavari – Costretti a stare a casa? Almeno comodi, con capi caldi, e magari, durante le Feste, con un toc ...In Toscana sono 123.498 i casi di positività al Coronavirus, 667 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e ragg ...