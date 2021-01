Bce | il Pil dell' Eurozona recupera ma lontani i livelli pre-Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo una forte flessione nella prima metà del 2020, nel terzo trimestre il PIL in termini reali'area'euro ha fatto registrare un forte recupero ed è aumentato del 12,5 per cento sul periodo precedente, pur rimanendo nettamente al di sotto deiantecedenti la pandemia. E' quanto emerge dal Bollettino economicoa Banca Centrale Europea.“La seconda ondataa pandemia e il connesso intensificarsie misure di contenimento a partire dalla metà di ottobre dovrebbero determinare un nuovo calo significativo'attività nel quarto trimestre, sebbene in misura molto inferiore rispetto a quanto osservato nel secondo trimestre di quest'anno – spiega la Bce -. Gli andamenti economici continuano a essere disomogenei tra i vari settori; ...