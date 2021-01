Atletico Madrid, Simeone sibillino: “Non so se l’anno prossimo saremo ancora qui” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Nel calcio le cose cambiano in fretta e uno deve essere aperto a quello che può decidere il club”. Diego Pablo Simeone, nella conferenza stampa di ieri dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re, ha rincarato la dose mettendo in dubbio il suo futuro all’Atletico Madrid. Già nell’immediato post-gara il Cholo era stato sibillino: “Negli ultimi anni questa coppa non ci sta dando soddisfazioni, dovremo trovare delle soluzioni se saremo ancora qui l’anno prossimo” e la stampa spagnola ricollega queste sue dichiarazioni alle indiscrezioni di alcune settimane fa, secondo le quali Simeone sarebbe intenzionato a chiudere con i colchoneros a fine stagione per assumere la guida della nazionale argentina già dalla Coppa America della prossima ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Nel calcio le cose cambiano in fretta e uno deve essere aperto a quello che può decidere il club”. Diego Pablo, nella conferenza stampa di ieri dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re, ha rincarato la dose mettendo in dubbio il suo futuro all’. Già nell’immediato post-gara il Cholo era stato: “Negli ultimi anni questa coppa non ci sta dando soddisfazioni, dovremo trovare delle soluzioni sequi” e la stampa spagnola ricollega queste sue dichiarazioni alle indiscrezioni di alcune settimane fa, secondo le qualisarebbe intenzionato a chiudere con i colchoneros a fine stagione per assumere la guida della nazionale argentina già dalla Coppa America della prossima ...

