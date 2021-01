Ascolti Tv 6 gennaio 2021, la Lotteria e le straordinarie dei tiggì fanno il pieno. Su Sky Milan-Juve da record (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 439.000 (1,6%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.364.000 (22,3%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 3.228.000 (13,7%). Su Rai2 90° Minuto 1.044.000 (5%) ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 439.000 (1,6%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.364.000 (22,3%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 3.228.000 (13,7%). Su Rai2 90° Minuto 1.044.000 (5%) ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, Fratelli Caputo | Dati Auditel 6 gennaio 2021 - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 6 gennaio 2021. Speciale Soliti Ignoti stravince (22.7%), crolla Fratelli Caputo (9.7%). Tg2… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #6gennaio ? - Tele_Visionaro : RT @fabiofabbretti: Lo speciale #SolitiIgnoti domina (22.7% di share), crolla #FratelliCaputo (9.7%). #Tg2Post in prima serata al 6% https… - Teleblogmag : Amadeus boom in prima serata. In calo la fiction di Canale 5. #auditel #ascoltitv Iscriviti al nostro canale Teleg… -