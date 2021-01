Area 51, avvistato in un hangar un misterioso oggetto di forma triangolare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Carson City, 7 gen – Un pilota privato ha catturato immagini straordinarie del Nevada Test and Training Range (NTTR) e dell‘Area 51, mostrando una misteriosa forma triangolare all’interno di un hangar aperto. Ufo o aereo sperimentale? Gabe Zeifman, pilota privato e fotografo amatoriale, ha trascorso il giorno di Natale facendo volare il suo aereo Cessna 150 sulla zona e scattando poco più di 1.000 foto. L’hangar è appena a sud del complesso NTTR principale dell’Area 51 e l’oggetto sembra grande, anche se non l’immagine non è chiara. Sembra essere l’unico hangar aperto. Il pilota e i video dei voli Zeifman è un controllore del traffico aereo addestratore (ha sorvolato l’Area in tre diverse occasioni, riporta Mystery Wire). Nei video ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Carson City, 7 gen – Un pilota privato ha catturato immagini straordinarie del Nevada Test and Training Range (NTTR) e dell‘51, mostrando una misteriosaall’interno di unaperto. Ufo o aereo sperimentale? Gabe Zeifman, pilota privato e fotografo amatoriale, ha trascorso il giorno di Natale facendo volare il suo aereo Cessna 150 sulla zona e scattando poco più di 1.000 foto. L’è appena a sud del complesso NTTR principale dell’51 e l’sembra grande, anche se non l’immagine non è chiara. Sembra essere l’unicoaperto. Il pilota e i video dei voli Zeifman è un controllore del traffico aereo addestratore (ha sorvolato l’in tre diverse occasioni, riporta Mystery Wire). Nei video ...

