Amazon ha acquistato 11 aerei per rendere le sue spedizioni ancora più veloci (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo quanto annunciato dalla stessa Amazon, gli aerei acquistati da WestJet Airlines saranno operativi a partire già da quest’anno, mentre quelli di Delta saranno pronti dal 2022. Da qualche anno, Amazon sta strutturando Amazon Air. E il motivo è abbastanza scontato: una rete di aerei cargo di proprietà, garantirà maggiore efficienza nelle spedizioni, aumentando la capacità di consegnare più rapidamente le varie spedizioni. Ma gli aerei sono solo una parte della rivoluzione che ha in testa Bezos. Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo quanto annunciato dalla stessa, gliacquistati da WestJet Airlines saranno operativi a partire già da quest’anno, mentre quelli di Delta saranno pronti dal 2022. Da qualche anno,sta strutturandoAir. E il motivo è abbastanza scontato: una rete dicargo di proprietà, garantirà maggiore efficienza nelle, aumentando la capacità di consegnare più rapidamente le varie. Ma glisono solo una parte della rivoluzione che ha in testa Bezos.

BI_Italia : Ha acquistato gli aerei nel momento in cui il valore dei Boeing è calato del 15 per cento a causa dello stop ai vol… - biagiosimonetta : RT @MashableItalia: Amazon ha acquistato 11 aerei per rendere le sue spedizioni ancora più veloci - MashableItalia : Amazon ha acquistato 11 aerei per rendere le sue spedizioni ancora più veloci - vincenzo_suraci : @PosteSpedizioni il pacco #F283C41040071 (che ho acquistato con Amazon) risulta essere stato consegnato in data 05/… - MerlinoMag : RT @msdebora77: Non so voi, ma io ho appena acquistato su Amazon 8 confezioni di Lenor in offerta e sento che questo 2021 se non un senso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon acquistato Salgono a undici gli aerei acquistati da Amazon Air TrasportoEuropa Amazon lancia il suo fondo immobiliare

Le aree individuate da Jeff Bezos sono quelle in cui presto prevede di avere 5mila dipendenti. Gli interventi per nuove unità abitative popolari riguardano tre città ...

Amazon sta lavorando ad un dispositivo per monitorare le apnee notturne

Amazon starebbe sviluppando un dispositivo munito dell'assistente Alexa per il monitoraggio dell'apnea notturna ...

Le aree individuate da Jeff Bezos sono quelle in cui presto prevede di avere 5mila dipendenti. Gli interventi per nuove unità abitative popolari riguardano tre città ...Amazon starebbe sviluppando un dispositivo munito dell'assistente Alexa per il monitoraggio dell'apnea notturna ...