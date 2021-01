Virus, boom di false notizie Danni sociali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le false notizie (ormai più note con l’inglesismo di fake news) sono in continua crescita e nel tempo del Covid hanno subìto un incremento spropositato: più 436%. Lo si evince dal bilancio annuale nazionale della Polizia postale e delle comunicazioni: dalle 21 segnalazioni arrivate nel 2019 alle 136 nel 2020. I numeri assoluti possono sembrare bassi ma in realtà quando si arriva a segnalare un fatto di disinformazione alle autorità (non solo alla Polizia postale) significa che si è raggiunto un livello di gravità alto con Danni sociali e di reputazione alla vita delle vittime. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le(ormai più note con l’inglesismo di fake news) sono in continua crescita e nel tempo del Covid hanno subìto un incremento spropositato: più 436%. Lo si evince dal bilancio annuale nazionale della Polizia postale e delle comunicazioni: dalle 21 segnalazioni arrivate nel 2019 alle 136 nel 2020. I numeri assoluti possono sembrare bassi ma in realtà quando si arriva a segnalare un fatto di disinformazione alle autorità (non solo alla Polizia postale) significa che si è raggiunto un livello di gravità alto cone di reputazione alla vita delle vittime.

Ultime Notizie dalla rete : Virus boom Covid, boom di contagi in Inghilterra: oltre 60.000 in 24 ore. Londra città fantasma Il Messaggero Coronavirus: boom di positivi, 743 in un giorno. 29 sono in Provincia

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 743 (136 in provincia di Macerata, 169 in provincia di Ancona, 220 in provincia di Pesaro-Urbino, 148 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Picen ...

Coronavirus, terza ondata alle porte? +25,8% di casi in 7 giorni

L’arrivo della cosiddetta terza ondata da Covid potrebbe essere imminente: i dati dell’ultima settimana di monitoraggio, come rileva La Repubblica, ...

