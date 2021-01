Via libera dall’Ema al vaccino Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È arrivato finalmente il via libera dell’Ema al vaccino Moderna in Ue. L’agenzia europea per il farmaco ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni, si legge in una nota. Si tratta del secondo vaccino contro il Covid autorizzato dall’Ema dopo quello Pfizer/BioNTech il 21 dicembre scorso. “Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, ha spiegato in una nota la Commissione europea. La sperimentazione ha coinvolto in totale circa 30mila persone. Lo studio ha mostrato una riduzione del 94,1 per cento del numero di casi di Covid sintomatici nelle persone che ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È arrivato finalmente il viadell’Ema alin Ue. L’agenzia europea per il farmaco ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio delcontro il coronavirus prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni, si legge in una nota. Si tratta del secondocontro il Covid autorizzatodopo quello Pfizer/BioNTech il 21 dicembre scorso. “Ilè sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, ha spiegato in una nota la Commissione europea. La sperimentazione ha coinvolto in totale circa 30mila persone. Lo studio ha mostrato una riduzione del 94,1 per cento del numero di casi di Covid sintomatici nelle persone che ...

