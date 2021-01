Traffico Roma del 06-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale giornata apparentemente tranquilla Anche dal punto di vista meteorologico dopo le piogge intense dei giorni scorsi gli hanno causato non pochi disagi alla viabilità a Tor Sapienza ci sono ancora difficoltà di circolazione sulla Collatina a causa degli allagamenti della sede stradale all’altezza di via capranesi anche al Tuscolano chiusa via di Porta Furba a causa del dissesto del manto stradale tra via Salita del Mandrione e via della Batteria di Porta Furba In entrambe le direzioni Oggi ultimo giorno in zona rossa da domani il Lazio come il resto d’Italia diventa zona gialla per 48 ore rafforzata dalla divieto di spostamenti tra regioni ma negozi aperti Compreso i bar i ristoranti questi ultimi aperti fino alle 18 Poi nel ...