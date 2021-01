Terzo lockdown: le immagini di Londra deserta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La mattina del 5 gennaio Londra si sveglia, ma resta immobile. È iniziato il terzo lockdown generale, necessario anzi fondamentale, dopo che per per quasi una settimana i contagi in Inghilterra hanno superato i 50.000 al giorno, esplosi con la variante inglese. «Questa nuova variante del Covid è più contagiosa del 60-70% rispetto al normale. La sanità pubblica non è mai stata così sotto pressione e rischiamo di avere enormi problemi di qui a 21 giorni se non agiamo adesso. I morti sono cresciuti del 20% nelle ultime settimane e purtroppo ce ne saranno molti altri». Boris Johnson ha parlato così alla nazione la sera del 4 gennaio alle 20, per annunciare il nuovo lockdown. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La mattina del 5 gennaio Londra si sveglia, ma resta immobile. È iniziato il terzo lockdown generale, necessario anzi fondamentale, dopo che per per quasi una settimana i contagi in Inghilterra hanno superato i 50.000 al giorno, esplosi con la variante inglese. «Questa nuova variante del Covid è più contagiosa del 60-70% rispetto al normale. La sanità pubblica non è mai stata così sotto pressione e rischiamo di avere enormi problemi di qui a 21 giorni se non agiamo adesso. I morti sono cresciuti del 20% nelle ultime settimane e purtroppo ce ne saranno molti altri». Boris Johnson ha parlato così alla nazione la sera del 4 gennaio alle 20, per annunciare il nuovo lockdown.

