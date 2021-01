Sport, nazionali: la maglia azzurra compie 110 anni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La maglia azzurra fece il suo debutto il 6 gennaio 1911 all'Arena Civica di Milano in occasione del match con l'Ungheria, terza partita della storia della Nazionale otto mesi dopo il battesimo ufficiale avvenuto il 15 maggio 1910 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lafece il suo debutto il 6 gennaio 1911 all'Arena Civica di Milano in occasione del match con l'Ungheria, terza partita della storia della Nazionale otto mesi dopo il battesimo ufficiale avvenuto il 15 maggio 1910

