“Non ce la faccio più”. Il Covid l’ha rovinato e brucia le bollette (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Manuel Ciardelli è titolare della di una nota enoteca, "L’Assenzio" di Teramo. Ha di 28 anni e come tutti gli altri gestori di bar e ristoranti è stato costretto ad adeguarsi a tutte le restrizioni imposte dai decreti contro la diffusione del Coronavirus. La sua attività è momentaneamente chiusa, il fatturato è sceso in modo significativo, ma le bollette continuano ad arrivare. Ed è così che Manuel ha preso una decisione, bruciare tutte le bollette seduto in strada davanti alla sua attività. (Continua..) Il suo gesto è stato accompagnato da una lettera che ha deciso di diffondere sul suo profilo Facebook: “Mi chiamo Manuel, ho 28 anni e un’enoteca. E per questo faccio parte della categoria non essenziale dell’Italia, quella categoria che nei mesi si è sentita dare dell’untore, quella categoria additata come ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Manuel Ciardelli è titolare della di una nota enoteca, "L’Assenzio" di Teramo. Ha di 28 anni e come tutti gli altri gestori di bar e ristoranti è stato costretto ad adeguarsi a tutte le restrizioni imposte dai decreti contro la diffusione del Coronavirus. La sua attività è momentaneamente chiusa, il fatturato è sceso in modo significativo, ma lecontinuano ad arrivare. Ed è così che Manuel ha preso una decisione,re tutte leseduto in strada davanti alla sua attività. (Continua..) Il suo gesto è stato accompagnato da una lettera che ha deciso di diffondere sul suo profilo Facebook: “Mi chiamo Manuel, ho 28 anni e un’enoteca. E per questoparte della categoria non essenziale dell’Italia, quella categoria che nei mesi si è sentita dare dell’untore, quella categoria additata come ...

