Morkredd - recensione

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il panorama delle produzioni indipendenti include una considerevole quantità di titoli puzzle game, quei progetti che anche a discapito di un budget magari limitato, sono capaci di offrire esperienze interessanti e coinvolgenti, che se ben strutturate riescono a conquistare appassionati. Generalmente questi puntano a individuare una particolare meccanica o elemento su cui costruire i vari enigmi e livelli, come il caso di Relicta che fa del magnetismo il suo cuore pulsante. Nel corso dei decenni si è vista la creatività degli sviluppatori spingersi verso ogni direzione e il team di Hyper Games non è stato da meno con, dando vita a un videogioco in cui tutto si basa su luci e ombre. Il gioco inizia sì con una fase introduttiva, un breve tutorial che consente di presentare ai giocatori le dinamiche basilari della produzione ma che non si discosta in modo netto ...