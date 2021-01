Milan, allarme Covid: Rebic e Krunic positivi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Brutte notizie in casa Milan a margine della sfida di questa sera contro la Juventus. Nella squadra rossonera sono stati rilevati due casi di coronavirus. L'annuncio arriva direttamente dal Diavolo con un comunicato ufficiale."AC Milan comunica che Ante Rebi? e Rade Kruni? sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo". Questa la nota del club.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/acMilan/status/1346785183090020352" ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Brutte notizie in casaa margine della sfida di questa sera contro la Juventus. Nella squadra rossonera sono stati rilevati due casi di coronavirus. L'annuncio arriva direttamente dal Diavolo con un comunicato ufficiale."ACcomunica che Ante Rebi? e Rade Kruni? sono risultatiad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo". Questa la nota del club.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ac/status/1346785183090020352" ITA Sport ...

