Live Lazio-Fiorentina 0-0 | Inzaghi sceglie Immobile-Caicedo | Prandelli con Vlahovic-Ribery

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) 2'ptintraprendente in questo primissimo avvio. 1'pt Partita iniziata, il primo pallone è della viola. All'Olimpico squadre in campo. Saluto tra...

ilcirotano : LIVE Lazio-Fiorentina 0-0: Immobile in campo dal 1’ - - 0beknows : #SERIEA LIVE ?? (1/6) LAZIO ML (-115) (1u) SASSUOLO ML (-125) (1u) BOL ?? - LALAZIOMIA : 16° SERIE A | LAZIO-FIORENTINA 0-0 - SkySport : In campo Lazio-Fiorentina: segui il LIVE - pasqualinipatri : 16° SERIE A | LAZIO-FIORENTINA 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’a Lazio e sono penultimi ... Un’altra possibilità è rappresentata da Now Tv, la piattaforma live e on demand di Sky, grazie alla ...Ballardini si affida al duo d'attacco Scamacca-Shomurodov. Radovanovic torna sulla linea difensiva al posto dell'infortunato Zapata ...