Lazio-Fiorentina, i convocati di Inzaghi: c’è Immobile (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ciro Immobile a disposizione. Nella mattinata il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati in vista di Lazio-Fiorentina, gara in programma all’Olimpico alle ore 15:00. Nella lista dei calciatori a disposizione dell’allenatore figura anche Immobile, assente ieri nella rifinitura e dunque lontano da una condizione fisica ottimale. A centrocampo Inzaghi ritrova Marco Parolo, ecco l’elenco completo. convocati Inzaghi PER Lazio-Fiorentina PORTIERI: Furlanetto, Reina, Strakosha; DIFENSORI: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; ATTACCANTI: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ciroa disposizione. Nella mattinata il tecnico biancoceleste Simoneha diramato l’elenco deiin vista di, gara in programma all’Olimpico alle ore 15:00. Nella lista dei calciatori a disposizione dell’allenatore figura anche, assente ieri nella rifinitura e dunque lontano da una condizione fisica ottimale. A centrocamporitrova Marco Parolo, ecco l’elenco completo.PERPORTIERI: Furlanetto, Reina, Strakosha; DIFENSORI: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; ATTACCANTI: ...

Le ultime su dubbi e ballottaggi della 16^ giornata: tante assenze pesanti. Dzeko e Lukaku a riposo, Immobile convocato. Dubbio Dybala Un altro turno infrasettimanale attende le squadre di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della sedicesima giornata di Serie A. Iniziamo subito con Cagliari-Benevento. I padroni di casa, al quindicesimo posto con quota

