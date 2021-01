La Borsa di New York non revocherà le società di telecomunicazioni cinesi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche giorno fa si parlava del delisting di tre gruppi delle telecomunicazioni cinesi dalla Borsa americana I tre marchi che erano finiti nel mirino erano, China Telecom, China Mobile e China Unicom. China Mobile, il principale dei tre gruppi, è quotato al Nyse ormai dal 1997, uno dei pionieri dello sbarco cinese a Wall Street Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche giorno fa si parlava del delisting di tre gruppi delledallaamericana I tre marchi che erano finiti nel mirino erano, China Telecom, China Mobile e China Unicom. China Mobile, il principale dei tre gruppi, è quotato al Nyse ormai dal 1997, uno dei pionieri dello sbarco cinese a Wall Street

