Juventus-Roma calcio femminile: orario, tv, programma, probabili formazioni Semifinale Supercoppa Italiana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi, a partire dalle ore 12.30, prenderà il via la Final Four della Supercoppa Italiana di calcio femminile. A Chiavari, infatti, saranno di scena le prime 4 classificate della Serie A 2019/20, e quindi Juventus (detentrice del trofeo), Fiorentina, Milan e Roma. Il nuovo format della competizione, che sostituirà solo per l'attuale stagione sportiva la tradizionale partita tra la vincente del campionato e quella della Coppa Italia, prevede lo svolgimento di tre gare nell'arco di cinque giorni. Si partirà con le semifinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in programma alle 12.30 e alle 18, mentre domenica 10 gennaio le vincenti si sfideranno alle 12.30 nella finale che metterà in ...

